Podemos no apoyará la Ley de Vivienda Asequible si el precio no baja de los 120.000 euros

Archivo - La portavoz de Podemos-IU-Alianza Verde en la Asamblea Regional de Murcia, María Marín - PODEMOS - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Podemos-IU-Alianza Verde en la Asamblea Regional de Murcia, María Marín, ha anunciado que su grupo no apoyará el anteproyecto de Ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia si el precio máximo de las viviendas no se sitúa por debajo de los 120.000 euros para pisos de al menos 90 metros cuadrados, lo que supondría un precio aproximado de 1.300 euros por metro cuadrado.

Marín ha realizado estas declaraciones tras la reunión que el Grupo Mixto ha mantenido en la Asamblea Regional con el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, para abordar el contenido del anteproyecto.

La diputada ha exigido al Ejecutivo regional que incorpore en la norma el concepto de "vivienda vacía" como mecanismo para reducir los precios, de modo que los ayuntamientos puedan expropiar inmuebles deshabitados de forma injustificada en manos de grandes tenedores.

En este contexto, la portavoz de Podemos-IU-Alianza Verde ha acusado al consejero de actuar como "delegado de la patronal inmobiliaria" dentro del Gobierno autonómico y de proteger "los intereses de promotores, fondos buitre y especuladores". A su juicio, el anteproyecto "es una ley escrita al dictado de los constructores" y no una herramienta eficaz para facilitar el acceso a la vivienda.

Además, ha rechazado el planteamiento del Ejecutivo regional, encabezado por Fernando López Miras, que contempla viviendas con precios en torno a los 170.000 euros. Según ha señalado, estas cantidades "no son asequibles ni servirán para bajar los precios", ya que superan los importes que se están pagando actualmente en numerosos barrios y municipios de la Región.

A su entender, el objetivo real del Gobierno autonómico es "regalar suelo y edificabilidad a los grandes actores del sector para construir viviendas más caras que las ya existentes en el mercado". "Eso es una estafa y Podemos no va a pasar por ahí", ha subrayado la diputada.

Como alternativa, Marín ha defendido la necesidad de construir vivienda pública directamente desde la Administración regional. Ha recordado que, desde 2019, no se ha promovido "ni una sola vivienda de promoción pública" en la Región de Murcia, pese a que, según ha afirmado, el Gobierno autonómico dispone de instrumentos suficientes para hacerlo.

La portavoz ha concluido que la vivienda constituye "el mayor problema social en este momento" y ha reclamado medidas que ayuden de forma efectiva a la clase trabajadora, a las familias y a los jóvenes. En este sentido, ha advertido de que el Ejecutivo regional no debe aprovechar la situación actual para "favorecer al negocio inmobiliario" en detrimento del interés general.