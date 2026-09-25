El poeta Adrián Bernal presenta la nueva edición de 'Estaciones de invierno' este lunes en el Café Zalacaín

El poeta Adrián Bernal - JOAN LINUX

MURCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El poeta alicantino afincado en Barcelona, Adrián Bernal, presenta la nueva edición de 'Estaciones de invierno', publicado por la editorial La Garúa, este lunes en el Café Zalacaín a partir de las 21.00 horas. Será dentro del ciclo de recitales de los 'Lunes Literarios'.

La nueva edición de 'Estaciones de invierno', además de incluir algunos textos nuevos, supone una reescritura prácticamente completa de la versión publicada hace diez años por la ya desaparecida editorial y librería barcelonesa 'En Su Tinta'.

"Una reescritura motivada no tanto por el paso del tiempo como por los cambios que los poemas han ido experimentando en su transición a la oralidad, en el marco del proyecto de spoken word LVDD, en el que el autor participa desde 2021", explica el propio poeta.

En el prólogo del libro, el escritor cartagenero Juan de Dios García, afirma que 'Estaciones de invierno' "es metralla en el alfabeto, fuego comprimido disparado en los parques y plazas del lenguaje". "Nos deja ver a un autor libre, conscientemente marginal, que enfoca con su cámara lírica la comicidad de nuestras pesadillas, la virtud kamikaze de enfrentarse desnudo y sin armas al enemigo de la contradicción", añade.

García indica que "quien se cree sabio es un gilipollas. Quien se sabe gilipollas desde el principio no es capaz de valorar lo difícil que resulta escalar hacia la cima imposible de la sabiduría. Adrián Bernal se conforma, por el momento, con estar a la altura de los tacones de Atenea, diosa de las artes y diosa también -no nos olvidemos- de la guerra".

En resumen, añade, 'Estaciones de invierno' es "un puzle perfectamente desorganizado, acoge toda esta filosofía tragicómica refugiada en hogares emocionales: un huerto de naranjas azules, un lienzo bolañista robado en una colonia del DF, un laboratorio psicoactivo en Harlem, el cometa de Huidobro, para desembocar en la convicción de que la droga esencial es vivir".

El recital de Adrián Bernal será el segundo (tras el de Vicente Cervera) en el reformado Café Zalacaín de Murcia, al que ha regresado el ciclo de los 'Lunes Literarios' tras una larga y exitosa etapa en el Cafe El Sur.