El poeta Alberto Caride participa el próximo jueves en los Velorios Poéticos de Almería que se celebran en el Clasijazz

Archivo - El poeta y periodista de la Agencia Europa Press, Alberto Caride - ALBERTO CARIDE - Archivo

MURCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El poeta y periodista Alberto Caride participa el próximo jueves, a partir de las 20.30 horas, en el ciclo de los Velorios Poéticos de Almería que coordina el escritor Perfecto Herrera y que se celebran en el Clasijazz (Maestro Serrano, 9).

Los Velorios Poéticos en Almería son encuentros culturales organizados por el colectivo 'Poetas del Sur' que combinan recitales de poesía en directo con actuaciones musicales, exposición y venta de libros y discos.

En esta ocasión, los dos poetas invitados son Tuco Nogales y el propio Alberto Caride. La música estará protagonizada por Liborio López y Ana Lopez Espinosa, pero también habrá exposición y venta de libros y discos.