El poeta Ginés Emile llega este lunes a los 'Lunes Literarios' con 'Eres tú y esa tristeza llena de sombreros amarillos'

El poeta Ginés Sánchez, más conocido artísticamente como Ginés Emile, en la Feria del Libro - GINÉS EMILE

MURCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El poeta Ginés Sánchez, más conocido artísticamente como Ginés Emile, es el próximo invitado del ciclo de recitales de los 'Lunes Literarios' que acoge regularmente el Café El Sur de Murcia. Será este lunes, a partir de las 21.00 horas, y viene con su último poemario 'Eres tú y es esa tristeza llena de sombreros amarillos' (2024), publicado por la Editorial Club Universitario (ECU).

Ginés Emile (Granada, 1959) está afincado en Murcia desde varias décaras, sus raíces familiares son de Tíjola. El poeta vivió en Granada desde los 12 a los 26 años, que es cuando fijó su residencia en Murcia. Ha pertenecido al grupo 'Los poetas negros' que editaban la revista 'El cuadernillo negro'.

Ya en Murcia, formó parte del grupo de poesía Thader, junto a Cristina Morano, Andres García Cerdán, Antonio Aguilar, Ángel Paniagua y Joaquín Baños, entre otros. Sus poemas están incluidos en la antología 'Composición de lugar' (Ed. La Fea Burguesía).

Su último poemario, además de 'Ropa tendida en el amanecer' (2006), 'En las noches y los días del sur' (2019), 'Del vértigo y la fugacidad' (2019), es 'Eres tú y es esa tristeza llena de sombreros amarillos' (2024, ECU Poesía). Asimismo, 'La ciudad de Y's' (ECU Poesía) es una antología que recoge sus versos escritos desde 1980 a 2018.

Por otro lado, ha publicado dos novelas y un libro de memorias, 'Del vértigo y la fugacidad'. Además, ha realizado dos exposiciones como dibujante y pintor.