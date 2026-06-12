La poeta Victoria Clemente presenta este lunes 'Una mirada en silencio' en el Café El Sur de Murcia

La poeta Victoria Clemente Legaz - VICENTE VICENS

MURCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La poeta Victoria Clemente Legaz presenta este lunes, a las 21.00 horas, su poemario 'Una mirada en silencio' (Eolas, 2025) en el Café El Sur de Murcia, dentro del ciclo de recitales de los 'Lunes Literarios'.

'Una mirada en silencio' es una invitación a detenerse y habitar los espacios más íntimos del ser: la herida, la infancia, el cuerpo, el deseo, el pensamiento, la pérdida y el amor. Con una voz honesta, tejida desde la experiencia y la reflexión, Victoria Clemente Legaz escribe desde el umbral donde la sensibilidad se convierte en conocimiento.

El poemario es una constelación de fragmentos vivos, una escritura que no pretende cerrar sentidos sino abrirlos. Una filosofía encarnada, escrita en voz baja pero con fuerza, que apuesta por la posibilidad de reconstruirse y de imaginar otros mundos posibles, más humanos, más lentos, más verdaderos.

Victoria Clemente Legaz (Murcia, 1981) es profesional y apasionada de la cultura, del hacer comunidad y de la exploración del ser humano en su dimensión más profunda. Formada en Comunicación, Gestión Cultural, Psicología Institucional y Políticas Culturales Comunitarias, su trabajo entrelaza pensamiento crítico, sensibilidad poética y acción transformadora.

Ha prologado a María Zambrano para Alianza Editorial y desarrolla proyectos editoriales que impulsan una escritura encarnada, lúcida y com- prometida con la creación de nuevos imaginarios. Su visión actual se centra en el poder transformador de las artes escénicas como lenguaje colectivo capaz de generar conciencia y vínculos.

Cuenta con diversas publicaciones en revistas culturales y catálogos de exposiciones, donde su voz explora la relación entre arte, memoria, cuerpo y pensamiento. 'Una mirada en silencio' es su primer libro, una obra que invita a detenerse, a mirar hacia dentro y a imaginar otras formas posibles de habitar la vida: más lentas, más humanas, más verdaderas.