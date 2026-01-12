Policía Local de Cartagena detiene este fin de semana a dos varones por presunto maltrato en ámbito familiar

Archivo - Escudo de la Policía Local - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Cartagena ha detenido a dos varones por presunto maltrato en ámbito familiar y ha abierto diligencias contra otros dos por los delitos de usurpación y quebrantamiento de condena, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El Cuerpo recibió la noche del pasado viernes, a través del 092, la llamada de una mujer que, víctima de un fuerte estado de nervios, solicitaba que una unidad se desplazara a su domicilio en el barrio de Los Dolores.

A su llegada, los efectivos fueron informados por la mujer de que su expareja la tenía acosada y sometida a un chantaje emocional y maltrato psicológico constante, así como que en ocasiones anteriores la había llegado a agredir físicamente.

El presunto autor, varón de 37 años, se encontraba en ese momento en el interior del domicilio de la víctima, donde se había personado minutos antes para, supuestamente, insultarla y vejarla en presencia de un hijo en común, menor de edad.

Los agentes procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales para su puesta a disposición judicial.

La segunda de las detenciones se llevó a cabo en la diputación de Alumbres la noche del sábado. La víctima, vecina del lugar, alertó mediante una llamada al 092 que había sido agredida físicamente por su expareja, con la que compartía domicilio.

Tras la llegada de la dotación policial, el varón, que se encontraba en la puerta de la vivienda, reconoció a los agentes que le había propinado una patada en el abdomen, procediendo inmediatamente a su detención.

En el mismo orden y durante la jornada del viernes, se instruyeron diligencias por dos delitos de usurpación de vivienda, en este caso en las diputaciones de El Plan y La Magdalena.

En el primer caso, el arrendatario de la vivienda la había subarrendado a una pareja que, junto a su hijo menor, llevaba varios días residiendo en ella sin conocimiento de la propietaria del inmueble, que fue quien inicialmente denunció la ocupación antes de esclarecerse la circunstancia mencionada tras localizar al arrendador legal.

Por último, los agentes abrieron diligencias por un presunto delito de quebrantamiento de condena a un varón de 42 años por incumplir una orden de alejamiento hacia su madre y que fue dictada como medida cautelar por la autoridad judicial.

Los hechos se produjeron el mismo viernes cuando el supuesto autor se personó en el domicilio familiar del barrio de Los Mateos exigiendo la entrega de dinero y sustrayendo del interior una videoconsola.

La Policía Local de Cartagena ha recordado que en el teléfono 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como asesoramiento jurídico, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

La llamada no deja rastro en la factura, aunque hay que eliminarla manualmente del registro del teléfono móvil.

El Ayuntamiento de Cartagena también cuenta con un Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género (CAVI) que apoyo psicológico, asesoramiento social y jurídico. Se encuentra en el edificio de La Milagrosa, situado en la calle Sor Francisca Armendáriz y su teléfono es el '968 128 820'.