La Policía Local de Cartagena instruye diligencias a 3 menores por un robo con fuerza en un colegio

Archivo - Policía Local - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Cartagena ha instruido diligencias tras la interceptación de tres menores de edad como presuntos autores de un robo con fuerza en el CEIP Miguel de Cervantes, situado en la pedanía de La Aljorra, según ha informado el Ayuntamiento.

El operativo se inició a las 14.00 horas del pasado viernes, 24 de abril, cuando la sala del 092 detectó la activación de la alarma en el sistema de vigilancia del centro educativo.

A través de las cámaras de seguridad, los operadores observaron a tres individuos con el rostro cubierto merodeando por el patio interior de las instalaciones. Al lugar se desplazaron varias dotaciones policiales que localizaron en el interior del recinto a tres varones de entre 12 y 15 años.

Tras su identificación, los agentes comprobaron que tanto la puerta de acceso al edificio principal como una de las ventanas habían sido fracturadas. Asimismo, se hallaron restos de un equipo informático en el suelo del patio exterior.

Tras realizar las comprobaciones pertinentes, los agentes localizaron a los familiares responsables, bajo cuya custodia quedaron los menores. La Policía Local ha procedido a la apertura de diligencias por un presunto delito de robo con fuerza.

OTRAS ACTUACIONES

Además, en una intervención realizada la madrugada del jueves 23 de abril en el barrio de Los Dolores, la Policía Local instruyó diligencias por violencia doméstica y quebrantamiento de condena.

Un varón accedió al domicilio familiar a través de una terraza y agredió a su hermana, huyendo antes de la llegada de los agentes. La fuerza policial constató que el implicado tenía en vigor una orden de alejamiento respecto a su madre.