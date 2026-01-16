La Policía Local de Cartagena rescata a un perro en situación de abandono en una vivienda de El Ensanche

Imagen del perro rescatado por la Policía Local de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

El animal estaba encerrado en un patio de luces rodeado de excrementos y carecía de agua y alimento

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de Cartagena han rescatado a un perro que se encontraba en situación de abandono y desnutrición en una vivienda del barrio de El Ensanche, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Los hechos sucedieron en la tarde del pasado miércoles, cuando una vecina llamó al teléfono 092 para alertar de que hacía varios días que no observaba movimiento en una de las viviendas de la comunidad, donde convive una familia junto a su perro.

Al lugar se desplazó una dotación de funcionarios municipales que comprobaron que del interior del domicilio salía un fuerte olor a putrefacto.

Tras localizar a un familiar, los efectivos consiguieron acceder al interior del inmueble, comprobando que ninguno de los residentes se encontraba en el interior, pero sí un perro que tienen como mascota.

El animal, que estaba encerrado en un patio de luces rodeado de excrementos, presentaba un avanzado estado de desnutrición y carecía de agua y alimento.

Ante la imposibilidad de que el familiar localizado se pudiera hacer cargo del can, los agentes solicitaron los servicios del Centro de Acogida y Tratamiento de Animales Domésticos del Ayuntamiento de Cartagena (CATAD), donde quedó bajo custodia tras recibir atención veterinaria.

La intervención finalizó con la instrucción de diligencias policiales por un presunto delito de maltrato animal.