Policía Local de Cartagena sorprende a un hombre mientras robaba en el interior de una vivienda

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CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Cartagena procedió la tarde de este martes a la detención de un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras ser sorprendido en el interior de un domicilio del barrio de La Concepción, según ha informado el Ayuntamiento.

La intervención se inició gracias a la colaboración de una vecina, quien alertó al propietario del inmueble tras escuchar fuertes golpes en la vivienda anexa, lo que permitió dar aviso inmediato a los agentes municipales.

Al llegar al lugar, los funcionarios sorprendieron al sospechoso dentro de la casa, momento en el que este intentó huir y opuso una gran resistencia a ser retenido.

El individuo había accedido al inmueble tras escalar un muro perimetral y fracturar posteriormente una ventana y la puerta de la cochera para entrar en la zona habitable.

Por otro lado, la Policía Local ha abierto diligencias durante la madrugada de este miércoles por un presunto delito de lesiones ocurrido en el centro de la ciudad.

La víctima, un varón de 35 años, denunció que mientras caminaba por la vía pública otro hombre se le aproximó de forma repentina y le propinó dos fuertes manotazos en la cara, causándole lesiones en un oído que requirieron atención.

Gracias a la descripción facilitada, los agentes localizaron minutos más tarde al presunto agresor, un joven de 29 años, en las inmediaciones de la Alameda de San Antón.

Ambos detenidos han sido puestos a disposición judicial para el esclarecimiento de los hechos y la depuración de las responsabilidades penales correspondientes.