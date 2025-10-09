Policía Local corta dos carreteras en Cartagena por la lluvia y pide precaución al circular por la autovía de La Manga

CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Cartagena ha procedido a cortar al tráfico de varias vías por acumulación de agua de lluvia. En concreto se trata del camino del Sifón, desde carretera de La Palma hasta el ancla y que permanece sin conexión desde las 15.45 horas, cuando fue cortado, a El Bohío, Santa Ana y Molino Derribao y la carretera F-51 entre Pozo Estrecho y Torre Pacheco que está cortada desde las 16.45 horas.

Los agentes municipales también han detectado escorrentías en la carretera de La Manga RM-12, a la altura de Villas Caravaning, cuando se producen lluvias en la zona. De modo que, aunque el tráfico a las 15.45 horas no está cortado, se recomienda a los conductores que transiten por la autovía de La Manga que extremen la precaución, en ambos sentidos.