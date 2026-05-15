La Policía Local detiene a 9 personas e impone más de medio centenar de sanciones en la última semana

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LORCA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Lorca ha detenido a nueve personas e impuesto 53 sanciones administrativas en los 77 controles desarrollados en la última semana en los barrios y pedanías, orientados a garantizar la seguridad ciudadana y el cumplimiento de las normativas de convivencia y seguridad vial.

Del despliegue operativo destacan 33 controles de seguridad ciudadana, mientras que el resto se centraron en la seguridad vial: 14 de alcoholemia, nueve de ciclomotores y 21 dedicados a Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

Esto ha permitido el arresto de individuos por delitos que van desde el tráfico de drogas y robos con fuerza hasta el quebrantamiento de órdenes de alejamiento y requisitorias judiciales de ingreso en prisión.

Entre las actuaciones más relevantes, los efectivos de la Unidad GISC detuvieron en el barrio de San Cristóbal a una mujer por un intento de robo con fuerza en un establecimiento de la calle Ortega Melgares.

En esa misma vía, un dispositivo preventivo permitió interceptar una transacción de base de cocaína, que se saldó con la detención de un varón por un presunto delito contra la salud pública y la incautación de dinero en efectivo.

Asimismo, la Policía procedió a la detención de un hombre en la Avenida Juan Carlos I que, tras ser sorprendido hurtando ropa, se comprobó que incumplía una orden de alejamiento familiar. También se localizó a un conductor con una orden de ingreso en prisión pendiente, cuyo vehículo fue inmovilizado al carecer de seguro obligatorio e ITV.

En el apartado de seguridad vial, cinco conductores fueron arrestados por circular bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Por otro lado, la actividad administrativa ha sido especialmente intensa en el control de la convivencia ciudadana, tramitándose 37 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública y nueve por tenencia o consumo de estupefacientes.