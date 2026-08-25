La Policía Local de Jumilla realiza 1.902 servicios durante la Feria, un 9,75% más que en 2025 - AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

JUMILLA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Jumilla ha realizado una valoración positiva de la Feria y Fiestas 2026, celebradas del 13 al 23 de agosto, y ha destacado la normalidad y tranquilidad con la que se han desarrollado los distintos actos. Aunque el número de servicios policiales ha aumentado respecto al pasado año, se han registrado menos incidencias reseñables, según el balance municipal.

La concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Raquel Ruescas, y responsables de la Policía Local han detallado en rueda de prensa el balance de los dispositivos desplegados durante estos días, en los que se ha incrementado la presencia policial y la colaboración con los distintos servicios de emergencia, según ha informado el Consistorio.

Durante la Feria y Fiestas, la Policía Local realizó un total de 1.902 servicios, frente a los 1.733 efectuados durante las celebraciones de 2025, un incremento que el Ayuntamiento atribuye, entre otros factores, al incremento de las unidades policiales y a la realización de controles preventivos y dispositivos de vigilancia.

Entre las actuaciones desarrolladas se encuentran 19 controles de tráfico rodado, así como tres detenciones por presuntos delitos contra la seguridad vial.

Asimismo, se registraron doce accidentes de tráfico, la mayoría de ellos con daños materiales, además de cinco denuncias por robos y cuatro por violencia de género.

Desde el Ayuntamiento han señalado que el incremento de las unidades policiales y la coordinación con los servicios de emergencia permitieron incrementar los controles preventivos y la presencia de agentes en las calles, contribuyendo a que, pese al aumento de los servicios, se produjeran menos incidencias destacables que en ediciones anteriores.

Por su parte, Protección Civil colaboró junto a la Policía Local en los dispositivos de emergencia del Cross, la cabalgata infantil, la cabalgata tradicional y la Gran Cabalgata del Vino, además de participar en la coordinación de las ambulancias contratadas para distintos actos.

Los servicios sanitarios atendieron una única incidencia durante la cabalgata tradicional, correspondiente a una persona con una hipoglucemia.

El dispositivo contó también con la colaboración de voluntarios procedentes de Ontur, Moratalla, Fortuna y Yecla, así como de la Asociación de Voluntarios del Valle de Ricote.

Protección Civil estuvo presente igualmente en actos como la Exaltación del Vino, las fiestas de la Cañada del Trigo y el espectáculo de fuegos artificiales de fin de Feria.

Con motivo de la tormenta registrada el jueves 20 de agosto, se movilizaron dos vehículos de Protección Civil que recorrieron las pedanías en las que se concentraron las mayores precipitaciones.

Finalmente, desde la Policía Local han destacado la colaboración ciudadana durante las celebraciones, especialmente en el respeto a la señalización de prohibido estacionar en los itinerarios de los distintos desfiles y cabalgatas.