La Policía Local de Murcia participa en Lisboa en la reunión anual europea de seguridad ENACT

La Policía Local de Murcia fue el único cuerpo policial español invitado a participar en este proceso de validación de alto nivel - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias que dirige Fulgencio Perona, ha participado en la reunión anual de la Red Europea Contra la Delincuencia y el Terrorismo (ENACT), celebrada en la sede de la Polícia Judiciária en Lisboa, Portugal.

Este encuentro constituye uno de los principales foros europeos de coordinación, análisis e innovación en la lucha contra el terrorismo, el extremismo violento y las amenazas híbridas, reuniendo a cuerpos policiales, expertos y responsables de seguridad de distintos países de la Unión Europea.

La participación de la Policía Local de Murcia se ha producido en calidad de validador experto, formando parte de un grupo reducido de cuerpos policiales europeos seleccionados para evaluar, testar y aportar feedback operativo sobre un conjunto de 14 herramientas tecnológicas avanzadas. Estas herramientas han sido desarrolladas en el marco de distintos proyectos europeos de investigación e innovación en seguridad, todos ellos integrados dentro de la red ENACT.

Las soluciones analizadas se basan en tecnologías de inteligencia artificial, análisis avanzado de datos, evaluación de riesgos y apoyo a la toma de decisiones, y están orientadas a reforzar las capacidades de las fuerzas de seguridad en ámbitos clave como la prevención del terrorismo, la detección temprana de amenazas, la protección de infraestructuras críticas y la anticipación de riesgos emergentes.

La Policía Local de Murcia fue el único cuerpo policial español invitado a participar en este proceso de validación de alto nivel, junto a fuerzas policiales de Finlandia, Alemania, Francia, Grecia, Portugal y la República Checa. "Este hecho supone un importante reconocimiento al trabajo que viene desarrollando el Ayuntamiento de Murcia en materia de cooperación europea, innovación policial y participación activa en proyectos de seguridad financiados por la Unión Europea", destacan desde el consistorio.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha subrayado que "la presencia de la Policía Local de Murcia en un foro europeo de este nivel demuestra que nuestro cuerpo policial está preparado para contribuir, desde la experiencia municipal, al desarrollo de herramientas y estrategias que van a marcar el futuro de la seguridad en Europa".

Perona ha añadido que "ser el único cuerpo español invitado refuerza el prestigio y la profesionalidad de nuestros agentes y pone de manifiesto la apuesta decidida del Ayuntamiento de Murcia por una seguridad moderna, innovadora y conectada con Europa".

La validación de estas herramientas no se limita a aspectos técnicos, sino que incorpora una evaluación integral desde el punto de vista operativo, legal, ético y organizativo. Este enfoque garantiza que las soluciones desarrolladas a nivel europeo sean realmente aplicables en entornos policiales reales, respetuosas con los derechos fundamentales y plenamente alineadas con los marcos normativos de la Unión Europea.

Según ha señalado el concejal, "no se trata solo de tecnología, sino de asegurar que su uso sea útil, responsable y compatible con los valores democráticos y con la protección de los derechos de la ciudadanía". En este sentido, ha destacado que la experiencia aportada por la Policía Local de Murcia contribuye a que estas herramientas respondan a las necesidades reales de los cuerpos policiales que trabajan a pie de calle.

"Esta participación consolida la posición del Ayuntamiento de Murcia y de su Policía Local como actores de referencia en las redes europeas de seguridad, contribuyendo activamente al diseño de las futuras políticas, tecnologías y estrategias que marcarán la actuación policial en Europa en los próximos años", ponen de relieve desde el consistorio.

Al mismo tiempo, añaden, "refuerza el compromiso municipal con una seguridad pública basada en la cooperación internacional, la innovación responsable y la mejora continua del servicio que se presta a la ciudadanía".