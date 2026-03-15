Policía Local de Murcia presenta en Europol el proyecto Armadillo, referente en innovación frente a la sumisión química

La Policía Local de Murcia ha presentado el proyecto ARMADILLO, una iniciativa financiada por el programa Horizon Europe y con una duración de 36 meses - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias que dirige Fulgencio Perona, informa de la participación de la Policía Local de Murcia en los Europol Industry and Research Days, celebrados en la sede central de Europol, en La Haya. Este encuentro constituye uno de los foros europeos más relevantes en materia de innovación aplicada a la seguridad y la lucha contra nuevas formas de criminalidad.

El evento reunió a empresas tecnológicas, universidades, centros de investigación y cuerpos policiales de distintos Estados miembros con el objetivo de analizar soluciones avanzadas que den respuesta a los desafíos actuales en el ámbito de la seguridad.

Según la agenda oficial, el primer bloque estuvo dedicado exclusivamente a la presentación de proyectos europeos financiados por la Unión Europea, consolidando un espacio estratégico de conexión entre investigación, innovación y aplicación operativa real.

En este marco, la Policía Local de Murcia ha presentado el proyecto ARMADILLO, una iniciativa financiada por el programa Horizon Europe y con una duración de 36 meses. El proyecto aborda de forma integral la detección y prevención de delitos facilitados por GHB y otras sustancias vinculadas a la sumisión química, combinando tecnología de detección portátil con herramientas avanzadas de análisis de riesgo basadas en inteligencia artificial.

ARMADILLO representa una apuesta decidida por la innovación aplicada a la protección de las víctimas y a la prevención temprana de la violencia sexual facilitada por sustancias.

El proyecto integra dispositivos portátiles capaces de detectar GHB de forma rápida en bebidas y muestras biológicas; un sistema de evaluación de riesgo que combina datos forenses, criminológicos y socioeconómicos anonimizados; y herramientas de apoyo a la toma de decisiones para priorizar recursos y actuaciones preventivas.

Este enfoque permite avanzar hacia un modelo de seguridad basada en inteligencia y evidencia científica, fortaleciendo la capacidad de anticipación frente a fenómenos emergentes que afectan especialmente a entornos de ocio y eventos multitudinarios.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha destacado que la presencia de la Policía Local en este foro europeo "supone un reconocimiento al trabajo riguroso y comprometido que se está realizando desde Murcia para situar la innovación al servicio de la protección de las personas, especialmente de las posibles víctimas de delitos relacionados con la sumisión química".

Asimismo, ha subrayado que "no es solo un proyecto tecnológico, sino una herramienta concreta para mejorar la prevención, optimizar recursos y reforzar la capacidad de respuesta ante nuevas formas de criminalidad".

Perona ha añadido que "desde el Ayuntamiento de Murcia apostamos por la cooperación internacional y por la captación de fondos europeos como vía para modernizar nuestros servicios públicos y garantizar una seguridad más eficaz, más preventiva y más cercana a la ciudadanía".

La participación en los Europol Industry and Research Days "supone un importante respaldo al compromiso del Ayuntamiento de Murcia y de su Policía Local con la innovación, la cooperación internacional y la mejora continua de la seguridad ciudadana. Murcia se posiciona así como una ciudad referente en el ámbito de la seguridad urbana inteligente, demostrando que las policías locales pueden liderar proyectos europeos de alto nivel tecnológico y contribuir activamente al diseño de soluciones con impacto europeo", destacan fuentes municipales.

La presencia en este foro "refuerza además el papel de la Policía Local de Murcia como actor relevante en redes internacionales de seguridad, proyectando la imagen de una institución moderna, proactiva y alineada con las prioridades estratégicas de la Unión Europea en materia de prevención del delito y protección de los derechos fundamentales. ARMADILLO constituye, en definitiva, una muestra del compromiso institucional de Murcia con la innovación responsable, la cooperación europea y la mejora continua de los servicios públicos de seguridad", añaden.