La Policía Local de San Javier celebra a su patrón y sus 75 años de historia

La Policía Local de San Javier celebra a su patrón - AYUNTAMIENTO SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de San Javier ha celebrado este miércoles la festividad de su patrón, San Gregorio Magno, con una misa en la parroquia de San Francisco Javier y un acto institucional que ha tenido lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de San Javier.

Durante el acto, que ha contado con la presencia de la plantilla, familiares, antiguos agentes, ex concejales de Policía y autoridades civiles y militares, se han entregado un total de 20 diplomas a agentes a los que se les reconoce su especial dedicación y entrega en servicios especiales a lo largo del último año. Asimismo, se ha entregado una placa a cinco agentes de la plantilla que cumple los 25 años en el cuerpo de Policía Local de San Javier, según han informado desde el Consistorio.

Fuera del ámbito policial, la plantilla ha concedido una placa de reconocimiento a Supermercado Pardo, un establecimiento local al que se le reconoce su historia y disposición a colaborar con los asuntos municipales.

En el turno de intervenciones, la concejala de Policía, Alba Sánchez, ha destacado el lado más personal de los agentes de policía a los que reconoció su compromiso y vocación de una profesión "que requiere un gran esfuerzo personal".

Por su parte, el director general de Administración Local, Francisco Abril, ha felicitado a todo el cuerpo de Policía Local a los que agradeció su labor como policías.

Por último, el alcalde José Miguel Luengo ha cerrado el acto dando a los agentes las gracias "por tanto a lo largo de estos 75 años" y recordando al alcalde Emilio García Sáez que en 1951 ponía en marcha el cuerpo de Policía de San Javier.

También ha destacado a los responsables municipales que a lo largo de ese tiempo "han puesto su granito de arena para llegar a este año en el que están a punto de incorporarse los 23 nuevos agentes de la última convocatoria", y ha adelantado que en 2027 se convocará otras siete plazas de policía local en San Javier.

75 ANIVERSARIO

Con motivo del 75 aniversario de su creación, la Policía Local de San Javier ha organizado unas jornadas históricas que se celebran el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre.

Este jueves a las 18.00 horas en el Teatro de Invierno, además de un homenaje a los agentes jubilados y a los que ya no están, intervendrá el Jefe Superior de Policía Nacional en la Región de Murcia, Ignacio del Olmo, con una ponencia sobre 'Historia de la policía española', seguido por la cronista oficial de la Villa, María Griñán sobre la historia de la Policía Local de San Javier.

La jornada del viernes 13 incluye la ponencia de Francisco Pérez García, Brigada de la Guardia Civil en la reserva que hablará sobre la historia y evolución de la Guardia Civil, a las 9.30 horas en el Teatro de Invierno.

Al mismo tiempo, desde las 9.00 horas, en el Parque Almansa habrá un despliegue de medios policiales y de seguridad que los visitantes podrán conocer de cerca.