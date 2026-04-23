La Policía Nacional desmantela en Murcia un narcopiso que operaba las 24 horas del día

1080776.1.260.149.20260423121238 Efectos intervenidos en uno de los registros - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a 13 personas --cuatro mujeres y nueve hombres-- tras ser consideradas las responsables de un narcopiso situado en la pedanía murciana de Patiño y dedicado a la venta de todo tipo de sustancias estupefacientes las 24 horas del día.

A los arrestados se les atribuye la presunta autoría de los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico, según ha informado el Cuerpo.

Una investigación iniciada a finales del pasado enero condujo a los agentes hasta un inmueble situado en Patiño que era utilizado como punto de venta de drogas.

Este inmueble funcionaba como un supermercado que operaba las 24 horas del día, ya que las personas investigadas realizaban turnos rotatorios.

La investigación culminó con la ejecución de cinco registros, uno en el inmueble donde tenía lugar la venta de las sustancias estupefacientes y cuatro en viviendas relacionadas con las personas involucradas en el entramado criminal.

El narcopiso estaba protegido con una puerta acorazada en la entrada, de manera que para su apertura fue necesaria la intervención del Grupo operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), una unidad especializada de la Policía Nacional desplazada desde Madrid.

Además, el inmueble contaba con cámaras de seguridad que monitorizaban las inmediaciones del edificio donde se encontraba y personas dedicadas exclusivamente a tareas de vigilancias para detectar la presencia policial.

En los diferentes registros, donde los canes de la unidad de guías caninos de la Policía Nacional tuvieron un papel muy relevante, los agentes intervinieron cocaína, marihuana, balanzas de precisión, dinero en efectivo, un revolver, dos vehículos y diversas joyas que no se descarta que hayan sido entregadas como pago a cambio de drogas por los consumidores.

Las personas que integraban esta organización, varias con un alto grado de peligrosidad, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.