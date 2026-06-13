Policía Nacional detiene a 28 personas e incauta 30 kg de cocaína en una macrooperación en Murcia, Alicante y Valencia

Los agentes incautación de 30 kilos de cocaína, 12 kilos de MDMA, más de 720.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego, un lingote de plata y 21 vehículos - POLICÍA NACIONAL

Se ha desmantelado una organización criminal perfectamente estructurada, dedicada a la distribución de sustancias estupefacientes en el Levante MURCIA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en las provincias de Valencia, Alicante y Murcia una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes en la zona del Levante.

La operación ha culminado con la detención de 28 personas y la incautación de 30 kilos de cocaína, 12 kilos de MDMA, más de 720.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego, un lingote de plata y 21 vehículos, algunos de ellos equipados con dobles fondos o 'caletas'.

Las pesquisas se iniciaron a raíz de las informaciones obtenidas por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, sobre la posible actividad ilícita de una mujer asentada en la localidad de Torrent.

Las primeras vigilancias confirmaron un constante flujo de visitas a su domicilio por parte de personas vinculadas a este entorno. Entre ellas destacaba un varón residente en la región de Murcia que ejercía como socio relevante de la red y contaba con su propia estructura para redistribuir la sustancia.

Continuando con las indagaciones policiales, los investigadores lograron identificar de forma progresiva al resto de los integrantes. Entre los colaboradores más activos se encontraban dos 'correos' asentados en El Puig de Santa María (Valencia) y Benissa (Alicante). Estos realizaban continuos desplazamientos rápidos por la geografía española para transportar los cargamentos o recaudar los beneficios.

DETENIDO UN EMPRESARIO DEL OCIO NOCTURNO

Fruto de las pesquisas realizadas, los agentes determinaron que los dos principales receptores de la sustancia eran el sospechoso ubicado en Murcia y un empresario de la noche, propietario de diversos locales de ocio en Valencia. Asimismo, se identificó en el escalón superior de la red a otro ciudadano de elevada posición socioeconómica y titular de un importante patrimonio inmobiliario, quien presuntamente actuaba como el proveedor principal de la cocaína.

Finalmente se desplegó un amplio dispositivo policial que culminó con la realización de 14 entradas y registros simultáneos en inmuebles de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia. Como resultado de estos registros, los agentes intervinieron los siguientes efectos: 30 kilogramos de cocaína, 12 kilogramos de MDMA, así como 721.105 euros en efectivo, un lingote de plata, cinco armas de fuego y abundante munición de calibre 9 mm, además de 21 vehículos.

VEHÍCULOS CON 'CALETAS' COMO CAJAS FUERTES

Los investigadores comprobaron que para el transporte seguro del dinero y la droga, varios de los vehículos intervenidos contaban con habitáculos ocultos fabricados de forma específica -caletas-. En uno de estos dobles fondos, integrado en un coche controlado por el cabecilla de la red, los agentes localizaron 400.000 euros en efectivo.

Asimismo, en una motocicleta, propiedad del empresario del ocio nocturno, se hallaron ocultos más de 100.000 euros.

La operación policial se ha dado por concluida tras la detención de los últimos sospechosos vinculados a la cúpula de la organización, elevando a 28 el número total de arrestados, puestos ya a disposición de la autoridad judicial, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y falsedad de documento público, decretándose el ingreso en prisión provisional para seis de los arrestados.