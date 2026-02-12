Policía Nacional detiene en Alcantarilla a siete personas tras una riña entre dos familias con armas blancas

1051234.1.260.149.20260212102407 Estado en el que quedó uno de los vehículos - POLICÍA NACIONAL MURCIA

ALCANTARILLA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de cuatro hombres y tres mujeres tras una riña tumultuaria sucedida en la localidad de Alcantarilla, en la que se emplearon armas blancas de grandes dimensiones, palos y objetos contundentes.

La Sala CIMACC 091 fue alertada de una pelea entre varias personas armadas con armas blancas y objetos contundentes. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional donde se encontraron a varios individuos en actitud violenta y agresiva, golpeando y acometiéndose entre sí con todo tipo de objetos contundentes y portando armas blancas, según han informado fuentes del Cuerpo.

Ante la gravedad de los hechos, los agentes de la Policía Nacional procedieron a intervenir de forma inmediata, reduciendo y desarmando a los implicados, consiguiendo controlar la situación y evitar lesiones de mayor consideración.

Los agentes averiguaron que el motivo de la pelea fue una larga disputa entre dos familias, y que una de las partes pasó en vehículo por la vivienda y al observar a dos hombres sentados en la puerta colisionaron con la esquina del domicilio con la intención de atropellarlos, introduciéndose acto seguido en el domicilio para agredirles.

Durante la intervención se incautaron dos barras metálicas de grandes dimensiones, varios palos, una navaja de muelles y una hoja de machete de 20 y 50 centímetros de longitud respectivamente.

Finalmente, los agentes procedieron a la detención de todas las personas involucradas en la pelea imputándoles delitos de riña tumultuaria, lesiones, amenazas y allanamiento de morada, siendo puestos a disposición de la Autoridad Judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.