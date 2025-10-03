Policía Nacional detiene al autor del robo en una vivienda que sustrajo dos guitarras de alto valor económico

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un hombre por la comisión de un delito de robo con fuerza, tras ser considerado el responsable de acceder a una vivienda situada en la pedanía murciana de Puente Tocinos cuando su morador se encontraba fuera de la misma y sustraer diversos objetos electrónicos y musicales entre los que se encontraban dos guitarras de alto valor económico.

Una denuncia presentada en dependencias policiales a principios del mes de septiembre, daba cuenta del robo cometido en el interior de esta vivienda, a la cual alguien habría accedido sin forzar ninguno de sus accesos y habrían sustraído diversos objetos electrónicos y musicales entre los que se encontraban dos guitarras valoradas en 7600 euros, según han informado fuentes de la Policía Nacional en un comunicado.

Esto motivó el inicio de una investigación cuyas pesquisas condujo a los agentes de la Policía Nacional hasta un varón como responsable del ilícito penal, que resultó ser un vecino del mismo edificio donde había tenido lugar el hecho. Este habría encontrado unas llaves extraviadas de la vivienda y habría aprovechado un momento en el cual el propietario se encontraba fuera de la vivienda para acceder a su interior y perpetrar el robo.

Las indagaciones realizadas por los agentes condujeron a la recuperación de las guitarras sustraídas, que habían sido escondidas en la vivienda de un conocido del autor del robo. Tras su detención, el responsable fue puesto a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.