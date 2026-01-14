La Policía Nacional detiene a cinco personas por explotar laboralmente a 65 extranjeros en Ulea (Murcia)

1042350.1.260.149.20260114111757 Habitación donde dormían los trabajadores - POLICÍA NACIONAL

ULEA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres y una mujer por explotar presuntamente a 65 ciudadanos extranjeros, la mayoría procedentes de India y Nepal, a los que les imponían condiciones laborales precarias y abusivas en una finca agrícola de Ulea (Murcia), según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

A los detenidos se les atribuye la presunta autoría de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal.

Una investigación contra el tráfico de seres humanos con fines de explotación laboral en a mediados de septiembre, en el marco de colaboración con el Operativo EMPACT de Europol, condujo a los efectivos hasta una finca agrícola en la que los trabajadores eran obligados a trabajar las 24 horas del día en diferentes turnos, bajo unas condiciones laborales precarias y abusivas.

Junto con personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia, la Policía Nacional halló en la finca estancias insalubres que eran utilizadas para el aseo y descanso de los empleados, donde muchos de ellos eran hacinados al finalizar su jornada laboral.

De los cinco detenidos, tres han ingresado en prisión provisional. El principal investigado de esta organización criminal y propietario de la empresa que explotaba laboralmente a los ciudadanos extranjeros, se encontraba ya en prisión, donde había ingresado recientemente por la comisión de delitos similares en la provincia de Albacete.