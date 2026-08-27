La Policía Nacional detiene cuatro veces a un hombre por presuntas estafas de más de 120.000 euros

Archivo - Murcia.- La Policía Nacional detiene en Cartagena a cinco personas por amenazar a personal sanitario - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Cartagena en cuatro ocasiones durante los últimos meses a un hombre presuntamente implicado en varios delitos de estafa, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Una de las investigaciones determinó que el detenido habría aprovechado su condición de asesor financiero de una empresa para realizar gestiones sin autorización de su titular.

Presuntamente efectuó contrataciones de ciudadanos extranjeros y se comprometió a realizar distintos trámites administrativos que finalmente no llevó a cabo.

Estas actuaciones habrían ocasionado a la empresa un perjuicio económico superior a 70.000 euros, además de generar deudas y embargos con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

En otra investigación, el arrestado habría estafado cerca de 50.000 euros durante tres años a una madre y su hijo, a quienes habría hecho creer que gestionaba los trámites relacionados con una herencia.

Según la Policía Nacional, les solicitaba diferentes cantidades de dinero para hacer frente a supuestos gastos y gestiones, hasta el punto de que los perjudicados llegaron a empeñar joyas valoradas en 11.300 euros.

Asimismo, habría cobrado casi 1.000 euros a otra persona con la promesa de tramitar una prejubilación vinculada a una posible incapacidad, gestión que presuntamente tampoco llegó a realizar.

Los agentes también detectaron que figuraba como autorizado en una cuenta bancaria que habría recibido unos 20.000 euros procedentes de actividades ilícitas.

Además, la investigación habría permitido hallar indicios de su presunta pertenencia a una organización criminal dedicada a las estafas, que habría canalizado a través de diferentes cuentas cantidades próximas al millón de euros.

El detenido fue puesto a disposición judicial y, en una de las ocasiones, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional.