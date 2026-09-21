Policía Nacional detiene a dos hombres por intento de homicidio en una violenta reyerta en Molina de Segura

1118719.1.260.149.20260921100129 Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en la sede de la Jefatura Superior en Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras ser considerados los responsables de causar graves heridas en zonas vitales del cuerpo con objetos punzantes a tres varones durante una riña que tuvo lugar a la salida de un establecimiento situado en Molina de Segura.

Las denuncias presentadas por las víctimas en dependencias de la Policía Nacional señalaban que la noche anterior habían sufrido una agresión por parte de dos hombres que en un momento dado les habían atacado con un objeto punzante y una botella rota, causándoles graves cortes en diferentes partes del cuerpo que requirieron asistencia médica inmediata en un centro médico, según han informado desde el Cuerpo.

La investigación determinó que los agresores iban en el mismo grupo que las víctimas y que en algún momento se originó una discusión entre los cinco involucrados que derivó en la agresión de dos de ellos hacia los otros tres.

En un primer momento se les imputó un delito de lesiones, pero la gravedad y localización de las heridas, con grave riesgo vital y que en alguno de los casos requirieron más de 20 puntos de sutura, tuvieron como consecuencia que finalmente fueran imputados como responsables de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Los autores de la agresión fueron localizados y detenidos pocas horas después de que las denuncias fueran presentadas en dependencias policiales, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial.