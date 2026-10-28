Policía Nacional detiene a dos personas como presuntos autores de trece delitos en Cartagena

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional se encuentra desarrollando un dispositivo policial en Cartagena en el que ha detenido a dos personas, uno de ellos menor de edad. Además, según han informado van a realizar dos registros domiciliarios.

Estas dos personas son presuntos autores de trece hechos delictivos, once delitos de robos con fuerza, sustracción de ciclomotor, delito contra la seguridad vial, desobediencia y pertenencia a grupo criminal, según han informado desde el Cuerpo policial.

La Policía Nacional ha señalado que estos hechos generaron una importante alarma social en la ciudad portuaria.