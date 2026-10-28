Policía Nacional detiene a dos personas como presuntos autores de trece delitos en Cartagena

Europa Press Murcia
Publicado: miércoles, 28 octubre 2026 9:21
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CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional se encuentra desarrollando un dispositivo policial en Cartagena en el que ha detenido a dos personas, uno de ellos menor de edad. Además, según han informado van a realizar dos registros domiciliarios.

Estas dos personas son presuntos autores de trece hechos delictivos, once delitos de robos con fuerza, sustracción de ciclomotor, delito contra la seguridad vial, desobediencia y pertenencia a grupo criminal, según han informado desde el Cuerpo policial.

La Policía Nacional ha señalado que estos hechos generaron una importante alarma social en la ciudad portuaria.

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