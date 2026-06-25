Policía Nacional detiene a un hombre por la muerte de un hombre en un jardín de Zarandona (Murcia)

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en la sede de la Jefatura Superior en Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a una persona como presunto autor material del homicidio de un varón en el jardín de Los Geranios, en la pedanía murciana de Zarandona, el pasado viernes 12 de junio.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió un aviso a las 11.15 horas alertando del estado de este varón, de 44 años, avisando de que no respiraba. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia del 061 que lo trasladó al hospital Morales Meseguer.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Murcia. El detenido será puesto a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias policiales.