Policía Nacional detiene a un individuo por arrancar del cuello a un viandante un cordón de oro en Murcia - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo como presunto autor de un delito de robo con violencia en la avenida Juan de la Cierva de la ciudad de Murcia, al ser considerado el responsable de intentar arrebatarle mediante un tirón el cordón de oro que portaba un hombre.

Una llamada recibida en la sala del Cimacc 091 de la Policía Nacional a última hora de la tarde alertaba que un hombre estaba siendo víctima de un robo por parte de un individuo que iba en patinete.

A la llegada de los agentes al lugar, localizaron a la víctima del robo, quien manifestó a los agentes que un varón que se desplazaba sobre un patinete eléctrico se aproximó hasta él y le pegó un fuerte tirón a la cadena de oro que portaba al cuello con la intención de arrebatársela, logrando que ésta se soltase y cayera al suelo, lo que impidió que el autor del tirón se hiciera con ella y no pudiera lograr su objetivo, abandonando el lugar en patinete.

Con la descripción del autor, los agentes establecieron un dispositivo de cierre y búsqueda en las inmediaciones que permitió localizar a un individuo sobre un patinete, cuyas características físicas encajaban con las recopiladas del responsable del intento de robo, según informa la Policía Nacional en un comunicado.

Los agentes de la Policía Nacional procedieron a darle el alto, pero de manera sorpresiva se dio a la fuga, logrando finalmente interceptarlo y detenerlo. El individuo había sido detenido con anterioridad en dos ocasiones por la comisión de hechos similares.

Tras ser detenido, fue puesto a disposición de la autoridad judicial imputado por un presunto delito de robo con violencia.