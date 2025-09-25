La Policía Nacional detiene a un joven que portaba 280 gramos de marihuana en el barrio murciano de Espinardo

MURCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Murcia tras sorprenderlo portando una bolsa con 280 gramos de marihuana, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

En el marco de las actuaciones para combatir el menudeo de drogas en la ciudad, efectivos policiales llevaron a cabo el pasado 11 de septiembre un dispositivo de vigilancia en el barrio de Espinardo, donde se había detectado un importante incremento en las incautaciones de drogas.

Los efectivos observaron a un hombre salir de un inmueble donde podrían estar traficando con diferentes sustancias estupefacientes dado el constante trasiego de personas a cualquier hora del día.

Esta persona, al percatarse de la presencia policial, intentó deshacerse de una bolsa de plástico arrojándola a la carretera para después marcharse, si bien los agentes pudieron interceptarlo.

Tras recuperar la bolsa, comprobaron que en su interior contenía 280 gramos de marihuana, por lo que procedieron a la detención del individuo, al que se le imputa la presunta comisión de un delito contra la salud pública.

El arrestado, al que le constan diversas detenciones anteriores, fue puesto a disposición del Juzgado de guardia de Murcia.

La investigación continúa abierta para el desmantelamiento de diferentes puntos de ventas de sustancias estupefacientes localizados en el lugar de la detención.