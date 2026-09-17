Policía Nacional detiene en Murcia a un hombre acusado de empujar a una persona para robarle la cartera

Archivo - VÍDEO:Sucesos.-Detenido mientras forzaba vehículos estacionados en un concesionario de la carretera de Alicante (Murcia) - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Murcia a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia cometido en el portal de un edificio, donde abordó por la espalda a la víctima y, tras propinarle un fuerte empujón que provocó su caída al suelo, le sustrajo la cartera.

Los hechos ocurrieron por la tarde, cuando la víctima accedió al portal de su domicilio. El presunto autor la abordó por la espalda y la empujó, provocando que cayera al suelo, momento que aprovechó para apoderarse de su cartera, según ha informado el portavoz de la Policía Nacional en Murcia, Antonio Martín.

Como consecuencia de la caída, la víctima comenzó a sangrar por la nariz y tuvo que ser asistida por los servicios sanitarios y trasladada posteriormente a un centro hospitalario, donde fue diagnosticada de una fractura del tabique nasal.

La investigación permitió identificar al presunto autor mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia del edificio y la declaración de un testigo, que aportó a los agentes características físicas y de vestimenta del sospechoso.

Además, los agentes pudieron relacionar al detenido con el hurto de un bolso a una mujer en la plaza de las Flores dos días después. Tras apoderarse del bolso, el presunto autor abandonó el lugar a la carrera, aunque uno de los camareros del establecimiento salió tras él hasta el barrio del Infante, donde consiguió darle alcance y recuperar el objeto sustraído.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de los delitos de robo con violencia y hurto, que acordó las medidas cautelares oportunas.