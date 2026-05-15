La Policía Nacional detiene en Murcia a un hombre en posesión de cocaína en roca de gran pureza

1087321.1.260.149.20260515102159 Cocaína de gran pureza localizada entre las pertenencias del detenido - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, al ser sorprendido en la vía pública en posesión de una gran cantidad de cocaína en roca de gran pureza, según ha informado el Cuerpo.

Agentes que realizaban labores de seguridad y prevención de hechos delictivos en la calle Puente Tocinos del Polígono de la Paz observaron a un viandante que mostró claros signos de nerviosismo al percatarse de la presencia policial.

Los efectivos procedieron a darle el alto, si bien el hombre trató de escapar introduciéndose en el portal de un edificio, aunque finalmente fue interceptado.

Durante el cacheo preventivo de seguridad, fue localizado oculto entre sus pertenencias un paquete envuelto en plástico que contenía una sustancia compacta que resultó ser cocaína de gran pureza con un peso de 52 gramos.

La droga no había sido mezclada aún con ningún tipo de sustancia de corte que permitiera obtener mayor cantidad de la misma con el fin de incrementar el rédito a nivel económico en una posterior venta a consumidores finales.

El arrestado, que había sido detenido en 17 ocasiones con anterioridad, varias de ellas por la comisión de delitos relacionados con el tráfico de drogas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.