La Policía Nacional detiene en Murcia a un hombre por robar un patinete eléctrico valorado en 500 euros

Detención de un hombre por robar presuntamente un patinete eléctrico valorado en 500 euros - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón por, presuntamente, sustraer un patinete eléctrico que se encontraba encadenado a un dispositivo de seguridad en un aparcamiento habilitado para este tipo de vehículos en la avenida Teniente Flomesta de Murcia, según ha informado el Cuerpo.

Tras recibir una llamada en la Sala Cimacc 091 el pasado 16 de febrero, los agentes se desplazaron al lugar de los hechos y visionaron las grabaciones de cámaras de vigilancia de la zona, en las que observaron a un individuo sustrayendo un patinete valorado en unos 500 euros.

Con las características físicas y dirección de huida del autor, los efectivos establecieron un dispositivo de búsqueda que permitió localizar en la calle a un individuo que coincidía con las características facilitadas y fue reconocido por los policías por su habitualidad delictiva en hurtos similares.

Por todo ello, procedieron a la detención de este varón como presunto autor de un delito de hurto, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.

La Policía Nacional recuerda que los vehículos de movilidad personal constituyen un objetivo frecuente de hurtos por lo que resulta fundamental adoptar medidas de autoprotección como asegurar el patinete a elementos fijos y sólidos y estacionarlo en zonas visibles y transitadas.

La investigación continúa abierta para localizar el patinete eléctrico sustraído, ya que podría haber sido objeto de una receptación por parte de personas dedicadas a la compra-venta de objetos robados.