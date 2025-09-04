La Policía Nacional detiene en Murcia a un hombre por robar en un supermercado y en un coche

Archivo - Un vehículo de la Policía Nacional en Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un hombre al que le constan 39 arrestos anteriores por sustraer presuntamente productos de alimentación de un supermercado y forzar la puerta de un vehículo para apoderarse de los objetos que había en su interior, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Unidades de Seguridad Ciudadana que realizaban labores de prevención de hechos delictivos acudieron a un supermercado tras tener conocimiento de que el servicio de seguridad del establecimiento estaba siguiendo a un hombre que había robado varios productos.

El vigilante manifestó a los efectivos que había sorprendido al individuo forzando la puerta de un vehículo tras ser requerido por trabajadores del supermercado que habían visto antes al mismo hombre robando productos del local comercial.

Tras robar en el supermercado, el hombre hurtó varios objetos del interior de un coche y los metió en su mochila para abandonar rápidamente el lugar, si bien el vigilante logró retenerlo hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional.

El detenido, al que se le atribuye la presunta comisión de un delito de robo con fuerza y otro de hurto, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha ordenado su ingreso en prisión provisional.