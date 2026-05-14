La Policía Nacional detiene en Murcia a una mujer por estafar a una persona con discapacidad intelectual

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MURCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer en la pedanía murciana de La Raya como presunta autora de un delito de estafa, tras aprovecharse de la vulnerabilidad de un hombre con discapacidad intelectual reconocida y de la relación de confianza que mantenían para sustraerle 2.000 euros.

La investigación se inició a finales del pasado mes de enero, a raíz de una denuncia interpuesta por un varón que mantenía una amistad desde hacía varios meses con una vecina de la misma pedanía donde ambos residían, según ha informado el Cuerpo.

Las gestiones realizadas por los agentes permitieron averiguar que esta mujer se habría aprovechado de dicha confianza para realizar diversas operaciones económicas en su beneficio por un total de 2.000 euros, apropiándose del dinero.

Mediante la aplicación de banca online, la detenida accedió a la cuenta bancaria de la víctima, de la que era cotitular con un familiar, solicitando dos préstamos por importes de 2.000 y 5.000 euros. Los agentes lograron bloquear las operaciones y evitar así un mayor perjuicio económico.

Las indagaciones y pesquisas policiales, análisis de imágenes de cámaras de video vigilancia y declaraciones de empleados de la entidad bancaria permitieron a los agentes de la Policía Nacional identificar y detener a la autora.

Tras su detención y puesta en libertad, tendrá la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida.