La Policía Nacional detiene en Murcia a un varón minutos después de robar en un coche aparcado

Sucesos.- Detenidos en Murcia dos hombres por robar en coches estacionados en la vía pública - POLICÍA NACIONAL

MURCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón por un presunto delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo, tras ser interceptado en posesión de varias pertenencia procedentes de un coche estacionado en la calle Batalla de las Flores de Murcia, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Una llamada recibida en la Sala del Cimacc 091 de la Policía Nacional a las cinco y media de la madrugada alertaba de presencia de un hombre revolviendo el interior de un vehículo, lo que motivó que se desplazaran hasta el lugar de manera inmediata los agentes más cercanos.

A su llegada, los efectivos localizaron un coche estacionado en la vía pública que presentaba una ventanilla fracturada y el interior revuelto.

Mientras, se localizó y contactó con el propietario del vehículo violentado, quien manifestó qué pertenencias había en el interior que podrían haber sido sustraídas, a la vez que agentes que recorrían los alrededores del lugar de los hechos localizaron a un individuo en la avenida Rector José Loustau que, al percatarse de la presencia policial, trató de ocultarse para no ser visto.

Los agentes lo interceptaron y procedieron a su identificación, pudiendo comprobar que se encontraba en posesión de pertenencias que procedían del vehículo violentado a unas pocas calles de distancia, además de tener escondido entre sus pantalones un destornillador que le habría permitido llevar a cabo el robo.

También comprobaron que el varón interceptado había sido detenido hasta en nueve ocasiones en los últimos tres meses por la comisión de hechos similares. Por todo lo anterior, tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial, se estableció su inmediato ingreso en prisión provisional.