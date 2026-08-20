La Policía Nacional detiene a tres personas tras una riña con botellas de cristal en una calle de Murcia

1111547.1.260.149.20260820095130 Archivo - Vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas como presuntas autoras de los delitos de lesiones y riña tumultuaria, tras su presunta participación en una pelea ocurrida durante la madrugada del pasado día 8 de agosto en la ciudad de Murcia, en la que habrían utilizado botellas de vidrio.

Los hechos se produjeron sobre las 3.00 horas cuando tras recibir varios avisos en la Sala Cimacc 091 varias patrullas de la Policía Nacional se dirigieron a la calle Juan Ramón Jiménez donde varios testigos habían alertado de una riña entre varias personas que estaban lanzándose botellas de cristal.

Con las características físicas aportadas y dirección de huida, los agentes iniciaron la búsqueda de los implicados, localizando en calles próximas a tres de ellos.

Uno de los individuos presentaba una lesión en un ojo y manifestó que había sido ocasionada por el impacto de una botella de cristal, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para ser intervenido quirúrgicamente de urgencia al presentar un cristal alojado en el ojo.

Otro de los participantes en la reyerta presentaba un corte en un brazo, por lo que también fue trasladado a un hospital, donde precisó varios puntos de sutura.

Los agentes procedieron a la detención de estas tres personas como presuntas autoras de los delitos de lesiones y riña tumultuaria. Finalmente, los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.