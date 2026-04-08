La Policía Nacional detiene a un varón por robar en una empresa de envío de paquetería de Murcia

1075799.1.260.149.20260408094841 Archivo - Un vehículo de la Policía Nacional en Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en una empresa de mensajería de la pedanía murciana de Puente Tocinos, según ha informado el Cuerpo.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 4 de abril tras el forzamiento de la puerta de acceso y la fractura de una ventana del establecimiento para sustraer casi 1.600 euros en efectivo de su interior.

La intervención se inició tras una llamada a la Sala CIMACC 091 en la que una ciudadana comunicaba haber visto a un varón entrar y salir del local tras romper el cristal.

La testigo aportó la descripción física y la vestimenta del sospechoso, a quien los agentes interceptaron minutos después en el cruce de la avenida Miguel Induráin con la avenida Juana Jugan.

Al proceder a su identificación, el hombre intentó ocultar objetos entre su ropa y trató de emprender la huida antes de ser finalmente inmovilizado por las patrullas.

En el registro de seguridad, los policías hallaron en sus bolsillos dos bolsas de plástico de la empresa afectada con el dinero sustraído, además de un destornillador y un cúter.

El detenido, que cuenta con 20 arrestos anteriores por diversos delitos, ha pasado a disposición de la autoridad judicial para la adopción de medidas cautelares.