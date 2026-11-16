La Policía Nacional detiene en Yecla al presunto autor de un delito de homicidio - POLICÍA NACIONAL DE MURCIA

MURCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Yecla a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras agredir con un objeto cortante a otro varón y causarle una grave herida en el cuello, han informado fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron de madrugada cuando los agentes recibieron aviso de la Sala del '091' alertando del ingreso en el Hospital General de Yecla de un hombre que presentaba un corte de aproximadamente 15 centímetros en el cuello y estaba siendo intervenido quirúrgicamente de urgencia.

Las primeras indagaciones permitieron averiguar que la víctima y un grupo de amigos habían mantenido una discusión con un hombre desconocido mientras participaban en un juego en el interior de un pub de una conocida zona de ocio de la localidad.

Tras abandonar el lugar para evitar mayores problemas, este individuo comenzó a perseguirlos hasta alcanzarlos en un parque cercano.

Una vez allí, se produjo un forcejeo entre varias personas, y cuando la víctima intervino para intentar separar a los implicados, el agresor le amenazó de muerte y le asestó un golpe con un cúter en el cuello causándole una grave herida. Posteriormente huyó del lugar.

Agentes de la Policía Nacional activaron los protocolos de actuación ante delitos violentos y realizaron las correspondientes gestiones para localizar testigos, recabar posibles imágenes de cámaras de seguridad y encontrar el arma utilizada.

Durante estas actuaciones localizaron en las proximidades el cúter que presuntamente habría sido empleado en la agresión.

La investigación desarrollada por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaria de Yecla, permitió identificar al presunto autor y establecer un dispositivo de localización, que culminó con su detención el mismo día de los hechos. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, decretándose su inmediato ingreso en prisión provisional.