Un policía nacional fuera de servicio auxilia a un niño en la Feria de Lorca

Archivo - Foto archivo comisaría de Policía Nacional en Lorca - POLIOCÍA NACIONAL MURCIA - Archivo

LORCA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

Un agente de la Policía Nacional auxilió a un niño que se encontraba en estado grave a la salida de una atracción de feria durante las fiestas de Lorca, permitiendo que el menor recibiera asistencia sanitaria de manera inmediata.

Este agente, que se encontraba libre de servicio, estaba acompañado de su familia en el recinto ferial del Huerto de la Rueda el pasado 24 de septiembre sobre las 19.30 horas cuando fue alertado por sus propios hijos de que algo estaba sucediendo a la salida de una atracción conocida como 'El túnel del terror', según han informado desde el Cuerpo.

El policía se dirigió al lugar donde encontró al encargado de la atracción intentando sostener a un niño de unos once años que presentaba un estado de hipotonía y expulsaba espuma por la boca.

Al comprobar que el menor mantenía la respiración, pero no reaccionaba a los estímulos, el agente lo cogió en brazos y lo trasladó rápidamente hasta la zona de emergencias del recinto ferial.

Una vez en el aérea de emergencias, los servicios sanitarios se hicieron cargo del menor y, tras estabilizarlo, lo trasladaron junto a sus padres al hospital Rafael Méndez de Lorca, donde permaneció ingresado durante varios días.