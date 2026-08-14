Policía Nacional intensifica la vigilancia ante el lanzamiento de carretillas en La Raya y Puebla de Soto (Murcia)

Policía Nacional intensifica la vigilancia ante el lanzamiento de carretillas en las fiestas patronales de La Raya y Puebla de Soto (Murcia) - POLICÍA NACIONAL MURCIA

MURCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Policía Local de Murcia, en coordinación con los alcaldes pedáneos de La Raya y Puebla de Soto, han preparado un dispositivo especial de seguridad con motivo de las próximas fiestas patronales de ambas pedanías murcianas.

El operativo contempla el incremento de las labores de prevención, vigilancia e identificación para evitar incidentes y garantizar el normal desarrollo de las celebraciones, según ha informado la Policía Nacional.

Durante la reunión de coordinación se ha abordado especialmente la problemática relacionada con el lanzamiento de carretillas, una práctica que en años anteriores ha provocado situaciones de riesgo para la seguridad de las personas, entre ellas el accidente sufrido por una joven que resultó con importantes quemaduras.

Las administraciones implicadas han acordado hacer cumplir la normativa vigente y recuerdan que el lanzamiento de carretillas está prohibido, por lo que su incumplimiento puede conllevar responsabilidades administrativas, civiles y penales.

Asimismo, la Policía Nacional señala que el uso indebido de artículos pirotécnicos puede ser sancionado conforme al Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería y, cuando genere situaciones de riesgo para la seguridad ciudadana, también en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.

En caso de que el lanzamiento de una carretilla provoque lesiones, incendios o daños materiales, los responsables podrían ser investigados por los delitos correspondientes, además de afrontar las responsabilidades civiles derivadas de los daños ocasionados.

El dispositivo contará también con la coordinación del resto de servicios de emergencia y organismos implicados durante las celebraciones.