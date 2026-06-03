1092681.1.260.149.20260603104836 La Policía Nacional interviene casi 750 plantas de marihuana en una vivienda de El Esparragal (Murcia) - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas como presuntos autores de los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico al ser considerados los responsables del cultivo y desarrollo de una plantación de marihuana situada en una vivienda de la pedanía de El Esparragal de Murcia, incautando 744 plantas de marihuana en avanzado estado de floración.

Las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de sustancias estupefacientes a nivel nacional e internacional, establecen relaciones con personas dispuestas a ofrecer lugares donde desarrollar el cultivo de plantaciones de marihuana tipo indoor a gran escala, ofreciendo un flujo constante de esta sustancia estupefaciente al mercado final.

La vivienda estaba situada en un inmueble de la pedanía murciana de El Esparragal, donde se intervino una plantación compuesta por 744 plantas de marihuana en su fase final de floración, además de todo el aparataje necesario para su mantenimiento.

"El aparataje utilizado para estos cultivos viene siendo cada vez más sofisticado, con el objetivo de camuflar los fuertes olores característicos de estas plantas que suelen delatar su presencia ante los vecinos de la zona", han indicado.

Se han incautado asimismo cinco máquinas de aire acondicionado, 108 transformadores, 24 ventiladores, 10 filtros de carbono y 108 focos led, que mediante un enganche fraudulento a la red eléctrica, alimentaba las necesidades de esta plantación.

Los agentes de la Policía Nacional han detenido como responsables de este cultivo a cuatro personas a las que se les ha imputado la presunta comisión de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.