Policía Nacional y Local detienen a un hombre con orden de búsqueda en un dispositivo en El Palmar (Murcia)

MURCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Murcia interceptaron y detuvieron a un hombre al que le constaba vigente una orden de búsqueda y detención por su participación en diversos hechos delictivos, y con un amplio historial de detenciones anteriores, durante un dispositivo policial especial de seguridad en la pedanía murciana de El Palmar este pasado 13 de febrero.

Además, cuatro personas fueron también detenidas por infracciones graves o muy graves a la Ley de Extranjería, siendo trasladados a dependencias policiales para la incoación del correspondiente expediente, según han informado desde el Cuerpo.

Asimismo, se establecieron numerosos controles policiales en diferentes zonas y accesos de la pedanía murciana y se inspeccionaron seis establecimientos que estarían generando problemas y molestias a los vecinos.

Los agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Murcia procedieron a la identificación de numerosas personas y se levantaron diez actas de propuesta de sanción por infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana (posesión y consumo de sustancias estupefacientes), además de revisar el cumplimiento del resto de normativa a nivel municipal y administrativo.

Estos dispositivos se realizan con el objetivo de detectar y sancionar todas aquellas conductas y actividades ilícitas, que bien por la vía penal o administrativa, se pudieran estar llevando a cabo tanto en la vía pública como en diferentes establecimientos.