La Policía Nacional recupera en Murcia una maleta sustraída en el aeropuerto de Barcelona-El Prat

1048720.1.260.149.20260204133551 Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en la sede de la Jefatura Superior en Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de un delito hurto, tras ser interceptado en Murcia en posesión de una maleta sustraída en el aeropuerto de Barcelona-El Prat a un hombre que hizo escala en la terminal al volver de un viaje, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

La víctima presentó una denuncia en dependencias policiales en la que ponía de manifiesto que una de las cuatro maletas de su propiedad extraviadas en el aeropuerto catalán donde había hecho escala tras un viaje a Helsinki (Finlandia) tenía instalado un sistema de localización que le había permitido observar que la maleta estaba en Murcia.

De manera inmediata, agentes de la Policía Nacional de Madrid y Murcia establecieron un dispositivo conjunto que permitió localizar a un varón en posesión de la valija denunciada como sustraída, que portaba pertenencias por valor de 2.000 euros.

El interceptado mostró claros signos de nerviosismo a preguntas de los agentes, llegando a admitir que la maleta no era de su propiedad. Por todo ello fue imputado por un presunto delito de hurto, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial.

La maleta sustraída, una vez recuperada, será devuelta a su legítimo propietario.