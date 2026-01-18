Policías locales de 8 municipios inician su formación para inspector, subinspector o comisario

Foto: Un momento de la inauguración del curso selectivo para aspirantes a mandos de las policías locales de ocho municipios - CARM

MURCIA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 35 agentes de los cuerpos de Policía Local de ocho municipios de la Región iniciaron esta semana su formación para convertirse en inspector, subinspector o comisario. Se trata, en concreto, de cuatro aspirantes a la categoría de comisario, ocho aspirantes a inspector y 23 aspirantes a la categoría de subinspector procedentes de las policías locales de Cartagena, Mazarrón, Molina de Segura, Abarán, Águilas, Alcantarilla, Lorca y Moratalla.

Este curso es la primera de las acciones formativas que incluye el Plan de Formación de los Empleados Públicos 2026-2027 y que pone en marcha la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital a través de la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública (EFIAP). Este plan bienal incluye un total de 71 cursos con 129 ediciones y hasta 3.215 horas de formación solo para el año 2026 y refuerza su oferta con más de 400 plazas con respecto a la edición anterior hasta alcanzar las 8.467.

La directora general de Función Pública y Diálogo Social, Micaela Martínez, inauguró esta semana el curso selectivo para los aspirantes a mandos de las policías locales, un curso que ha sido diseñado en colaboración con la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cartagena.

Durante la inauguración, a la que también asistieron concejales de seguridad y responsables de Policía Local de los ocho municipios, la directora general de Función Pública puso en valor la formación de los empleados públicos "como una de las vías para modernizar la administración y mejorar el servicio público que prestamos a los ciudadanos de la Región".

"En este caso concreto, además, hablamos de un ámbito especialmente sensible como es el de la seguridad ciudadana, por lo que los cursos están diseñados para potenciar el talento de los aspirantes, mejorar sus habilidades y actualizar sus conocimientos para que puedan afrontar con solvencia los retos y dificultades que se van a encontrar día a día en el desarrollo de su función", señaló Martínez.

El curso, que concluirá a finales de febrero, combina la formación presencial con la formación en línea a través de una plataforma virtual e incluye también un periodo de prácticas en el que los aspirantes estarán acompañados de un tutor para guiar y completar su formación.

Entre las materias que incluye figuran algunas comunes a las tres categorías como la formación en competencias digitales, habilidades del mando u organización y planificación de los servicios policiales, y otras específicas para cada una de las categorías, como gestión económica y presupuestaria para inspectores y comisarios o derecho penal y procesal, que se imparte en este caso solo para los aspirantes a comisario.