Policías locales de Murcia participan en Senegal en una expedición humanitaria que ha atendido a más de 2.100 personas

Policías locales de Murcia participan en Senegal en una expedición humanitaria que atendido a más de 2.100 personas - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Murcia, integrados en la ONG Azul en Acción, han participado durante las últimas semanas en la campaña humanitaria 'El Milagro de Ver', desarrollada en la región de Thiès, en Senegal, con el objetivo de mejorar la atención oftalmológica de la población y facilitar el acceso a tratamientos especializados en zonas con escasos recursos sanitarios.

La expedición ha permitido atender a un total de 2.135 personas mediante consultas de oftalmología, óptica y cirugía reparadora. En total, se han realizado 450 operaciones quirúrgicas, principalmente de cataratas, y se han entregado 4.082 gafas graduadas y de protección solar a pacientes de diferentes edades, han informado desde el Consistorio.

La campaña se ha desarrollado en colaboración con las autoridades sanitarias senegalesas y ha contado con un equipo multidisciplinar formado por oftalmólogos, anestesistas, personal de enfermería, ópticos y especialistas en logística. Para ello, la ONG trasladó desde España el equipamiento necesario para habilitar un hospital oftalmológico temporal con consultas, quirófanos, áreas de anestesia, reanimación, esterilización y almacén.

Además de la actividad asistencial, los cooperantes realizaron acciones de formación dirigidas a personal sanitario local con el objetivo de reforzar la continuidad de la atención especializada una vez finalizada la expedición. También se efectuaron donaciones de material sanitario y medicamentos a hospitales, centros de salud y dispensarios de la zona.