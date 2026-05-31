Política Social pone en marcha 22 proyectos sociales con fondos FSE+ y autonómicos que benefician a 90.000 personas

El secretario general de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, Nicolás Gonzálvez, presidiendo la Mesa del Tercer Sector. - CARM

MURCIA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad pone en marcha 22 proyectos sociales, que serán desarrollados por entidades del Tercer Sector durante 2026, con fondos propios y fondos europeos FSE+ por un importe de 20,2 millones de euros.

Así lo trasladó, junto con los detalles de cada una de estas líneas de financiación, a la Mesa del Tercer Sector, celebrada esta semana, el secretario general de la Consejería, Nicolás Gonzálvez. En este encuentro, el responsable regional destacó la importancia de estos proyectos para "fortalecer el tejido social, a la vez que promueven la igualdad, la cohesión y el bienestar colectivo".

Estas líneas de actuación con cargo al Fondo Social Europeo Plus beneficiarán a más de 90.000 personas en situación de vulnerabilidad en la Región de Murcia, dentro de la planificación prevista para este año. Esta incluye proyectos que fomentan la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad social y que promueven la autonomía y la vida independiente de personas con trastorno mental grave. También se financian servicios de conciliación para las familias, de acogimiento familiar o recursos de carácter social para mujeres víctimas de violencia con trastorno mental.

Gonzálvez resaltó que "la colaboración del Gobierno regional con las entidades del Tercer Sector, así como con las entidades locales, más próximas al ciudadano, permite garantizar que la ayuda llega a quienes más lo necesitan", y señaló cómo los proyectos financiados con cargo al FSE+ impulsan también el acompañamiento social para realojar a personas sin hogar.

Además de estas actuaciones, se informó a este órgano de participación del avance de otras acciones como la recientemente aprobada Estrategia de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social. Sobre esta materia, se analizaron los resultados de la última convocatoria de ayudas de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

La Comunidad dotó estas ayudas de 2 millones de euros, con los que se pusieron en marcha 19 proyectos de intervención social dirigidos a cerca de 17.000 personas en situación de vulnerabilidad. El Ejecutivo regional ha destinado el mismo importe a la convocatoria de este año.