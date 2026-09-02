Un posible fallo en la zona del cargador del móvil provoca el incendio de un coche en Yecla

Bomberos sofocan el incendio de un vehículo en Yecla originado en la zona del cargador del móvil - 1-1-2

YECLA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

Servicios de emergencia han sofocado este miércoles el incendio de un vehículo en la carretera de Villena, en el término municipal de Yecla, tras iniciarse el fuego, según las primeras hipótesis, en la zona del cargador del teléfono móvil, informa el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.

El '1-1-2' ha recibido a partir de las 14.11 horas numerosas llamadas de alerta de personas que presenciaban llamas en el interior del automóvil, estacionado en el arcén frente a una zona industrial.

Aunque varios testigos han intentado apagar el fuego con un extintor en un primer momento, las llamas se han propagado con rapidez por todo el habitáculo.

Efectivos de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) se han desplazado al lugar de los hechos y han extinguido el incendio, que se ha saldado únicamente con daños materiales, sin registrar heridos.