El Pozo Alimentación lanza su nueva campaña junto a la Selección Española

Fotograma de la campaña 'Saborea la Gloria' de ElPozo - GRUPO FUERTES

MURCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pozo Alimentación ha reforzado su unión con la Selección Española de fútbol con el lanzamiento de una nueva campaña publicitaria. La compañía, patrocinadora oficial de la Selección hasta 2030, acompañará a La Roja en uno de los momentos más importantes del calendario deportivo.

Bajo el lema 'Saborea la Gloria', El Pozo Alimentación ha presentado dos versiones de un nuevo spot de 20 segundos, una para la marca ElPozo y otra para ElPozo King Upp, que se emitirán en televisión y en el entorno digital. En ambas piezas, los jugadores de la Selección se apoyan en los productos de la marca tanto antes de salir al terreno de juego como para celebrar la victoria, según han informado desde la compañía.

La campaña refleja el momento de concentración y la unión del equipo antes del partido, con un mensaje directo que pone el broche final al spot: "Hoy ganamos seguro". El Pozo Alimentación busca que esa expresión trascienda el plano deportivo y refleje la ilusión colectiva de vivir el fútbol en España como una experiencia compartida en torno a la mesa. Así, la alianza entre la Selección Española y El Pozo Alimentación simboliza la unión entre emoción, amistad, cercanía y tradición gastronómica, donde el disfrute comienza antes de cada partido.

La campaña tendrá también un importante despliegue digital durante todo el campeonato, con acciones especiales en redes sociales y contenidos para acercar aún más la experiencia a los consumidores. A ello se sumarán diferentes activaciones en punto de venta y de street marketing, donde la imagen de la campaña estará presente para reforzar la visibilidad de la marca y acompañar a los aficionados en cada partido.

Entre las acciones más destacadas, El Pozo Alimentación activará una fan zone en la Plaza de Colón de Madrid, uno de los puntos de encuentro más populares para los seguidores de La Roja. Además, una lona de grandes dimensiones en la Plaza Santo Domingo de Madrid apoyará a la Selección y acompañará a los aficionados antes, durante y después de cada partido.

A estas activaciones se suman promociones especiales, visibilidad del patrocinio en los productos con la imagen de la Selección, campañas protagonizadas por jugadores del equipo nacional, incursiones en programas de radio y televisión, y acciones con premios directos para el consumidor, con el objetivo de apoyar a La Roja y llevar el sabor de ElPozo hasta la gloria.

La campaña ha sido desarrollada en colaboración con las agencias CA Sports y Havas Media, que han acompañado a El Pozo Alimentación en la definición, desarrollo y activación de la estrategia.