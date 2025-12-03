El Pozo Alimentación recibe el premio Flotas 2025 por su política corporativa en movilidad sostenible

El category manager Compras de Grupo Fuertes (izquierda) Gabriel Alcón, y el supervisor de Logística de El Pozo Alimentación (derecha) Juan Carlos Cambronero, recogen el premio Flotas 2025 - GRUPO FUERTES

MURCIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pozo Alimentación ha recibido el premio Flotas 2025 a las mejores prácticas de movilidad sostenible, otorgado por la Asociación Española de Gestores de Flotas y Movilidad (AEGFA).

El galardón se ha concedido en la categoría 'Política de Movilidad Sostenible', durante la gala anual de la asociación, que se ha consolidado como un encuentro de referencia para las empresas del sector. En ella se dieron cita más de 400 profesionales y estuvo marcada por el reconocimiento a la profesionalización, innovación y compromiso de la transformación del sector, según informaron fuentes del Grupo Fuertes en un comunicado.

El jurado ha valorado el "impulso a las políticas de movilidad sostenible impulsadas en El Pozo Alimentación". Entre sus logros destacados están "la transformación de toda su flota corporativa a vehículos híbridos y sus iniciativas de distribución urbana de mercancías con camiones cien por cien eléctricos", han indicado.

Este premio también reconoce sus logros certificados de reducción de emisiones en su cadena logística, superiores al 30 por ciento, que ha supuesto también para la compañía la obtención de las dos estrellas del Programa Europeo de descarbonización 'Lean & Green'. El Pozo Alimentación ha sido la primera empresa del sector cárnico en España en obtenerlas.

Los Premios Flotas 2025 son una iniciativa de referencia para destacar las mejores prácticas en movilidad corporativa y la evolución de un sector clave para la competitividad empresarial en España.

AEGGA es la asociación más importante del país en gestión de flotas de vehículos y movilidad corporativa. Su objetivo es impulsar la innovación, el intercambio de conocimientos y la formación especializada en la administración de parques móviles, tanto de empresas privadas como de entidades públicas.

Reúne a más de 2.500 gestores de flotas que administran un parque superior a los 600.000 vehículos.