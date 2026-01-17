Pozo Estrecho reparte más de 35.000 pelotas galileas en la celebración en honor a San Fulgencio

Degustación de Pelotas Galileas en las fiestas de Pozo Estrecho - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

La diputación de Pozo Estrecho ha vivido este sábado el día grande de las fiestas en honor a San Fulgencio, con la celebración de su tradicional jornada de las Pelotas Galileas. Miles de personas, entre vecinos y visitantes llegados de diversos puntos de la Región, se han dado cita en la diputación cartagenera para degustar un plato que se ha convertido en el emblema del Campo de Cartagena.

En total, se han cocinado 120 ollas que han permitido el reparto gratuito de unas 35.000 pelotas, elaboradas artesanalmente por las familias del pueblo durante la jornada previa.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, que ha disfrutado junto a los vecinos de este día festivo, ha destacado que esta tradición está plenamente consolidada y que cuenta con el apoyo total del Ayuntamiento para lograr su reconocimiento oficial, "se ha convertido en un día que está ya institucionalizado en el calendario, que tiene muchísima participación, no solamente de los vecinos del pueblo, sino también de visitantes del resto del municipio de la región, y creo que efectivamente está muy cerca ya esa declaración, muy merecida".

Arroyo, acompañada de la directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, así como otros ediles del gobierno y miembros de la corporación municipal, ha señalado que el evento ya es una cita ineludible en el calendario municipal y ha destacado el esfuerzo de la organización para abrir la fiesta a todo el municipio, facilitando este año autobuses gratuitos para los asistentes.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Gastronómica 'Las Pelotas Galileas', Teresa Conesa, ha explicado que el colectivo nació en diciembre de 2024 con el objetivo específico de lograr la declaración de Bien de Interés Turístico Regional.

Según las previsiones de la asociación, tras el intenso trabajo de documentación del expediente y el cumplimiento de los requisitos exigidos, se espera que este reconocimiento pueda materializarse de cara al año 2027, coincidiendo con la proyección que estas fiestas han ganado década tras década.

El presidente de la Junta Municipal de Pozo Estrecho, José Manuel Valdés, ha destacado la asistencia de entre 4.000 y 5.000 personas, una cifra que avala el éxito de la convocatoria en el marco de las fiestas patronales, pese a la inestabilidad meteorológica de los días previos.

Valdés ha recordado que se trata de una tradición anterior a 1969 que no solo fomenta la convivencia entre los galileos, sino que también "sirve de punto de encuentro con municipios vecinos como Torre Pacheco, cuyos colectivos han participado activamente en la elaboración del guiso".

Finalmente, la alcaldesa ha reiterado su compromiso de seguir promocionando las Pelotas Galileas en los principales escaparates turísticos y gastronómicos, como Fitur o Región de Murcia Gastronómica. El objetivo es que este plato típico, símbolo de la generosidad y el trabajo conjunto de todo el pueblo de Pozo Estrecho durante sus fiestas de San Fulgencio, siga ganando proyección nacional como pieza clave del patrimonio cultural de la comarca del Campo de Cartagena.