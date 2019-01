PP: "147.000 personas salen de la pobreza en la Región en tres años, porque el PP trabaja para garantizar la igualdad"

Publicado 30/01/2019 16:43:05 CET

La portavoz regional del PP lamenta la "pobreza moral" del PSOE al "utilizar a los más vulnerables como herramienta política electoral"

MURCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz regional del PP, Nuria Fuentes, ha recordado a la diputada socialista, Consuelo Cano, que "en los últimos tres años, según el informe de la EAPN 147.000 personas han dejado de estar en riesgo o situación de pobreza en la Región de Murcia porque el Gobierno del PP trabaja para garantizar la igualdad de oportunidades".

Fuentes ha contestado de esta forma a Cano, que ha denunciado públicamente que "el Gobierno regional sigue negando y sin asumir la preocupante realidad que sitúa a la Región de Murcia como la cuarta comunidad con mayor tasa de pobreza".

En este sentido, Fuentes ha defendido que "erradicar la pobreza para que ningún murciano se quede atrás no es solo un deber moral para el Gobierno del PP sino también una obligación jurídica", y ha lamentado la "pobreza moral de los socialistas murcianos al utilizar a los más vulnerables como herramienta política electoral".

"El Gobierno del presidente López Miras está trabajando con toda la maquinaria administrativa regional para que todo el que lo necesite acceda a la Renta Básica de Inserción (RBI) porque para el PP, solo una persona en riesgo de pobreza es mucho", ha indicado la portavoz del PPRM.

Así, ha precisado que "la RBI es una ayuda social, compatible con trabajos a tiempo parcial o esporádicos, cuya cuantía máxima es de 806€ y que es la tercera más alta del país", y en este punto ha aclarado que "no existe lista de espera, quien la necesita, la tiene", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

En este punto, Fuentes ha explicado a la diputada socialista que "no debe olvidar que aunque la RBI es una ayuda que se fijó en un máximo de dos años, las personas con limitaciones funcionales para trabajar, pueden acceder a ella sin límite de tiempo, y aquellos con una minusvalía superior al 65% cuentan con una pensión no contributiva, por lo que no están económicamente desprotegidos".

Por ello, ha insistido que "el Gobierno autonómico y el PP tienen en el centro de sus políticas a las personas, especialmente a las más vulnerables, y estos datos lo demuestran por mucho que la señora Cano se empeñe en empañar la realidad".

Cabe recordar que la propia EAPN indica que, como en toda encuesta, conforme se desagrega más la información, los errores aumentan. Por ello, ha dicho Fuentes "aunque los resultados globales son aceptables, cuando nos referimos a colectivos más reducidos, los resultados no son tan fiables". Por ello, "el propio Gobierno regional encargó la realización de un estudio sobre la situación de pobreza en la Región de Murcia a la propia EAPN, lo que deja patente que ni minimiza ni cierra los ojos ante este problema", ha finalizado.