El PP acusa a Lucas de "ocultar información" sobre la llegada de inmigrantes y las actuaciones de la Guardia Civil - PPRM

MURCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, ha acusado este jueves al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, de "ocultar información" sobre la llegada de embarcaciones e inmigrantes a las costas regionales y de atribuirse los resultados de las actuaciones de la Guardia Civil, por lo que le ha reclamado que explique "cuántas embarcaciones e inmigrantes ilegales han llegado a la Región de Murcia el último año y cuántos de ellos han sido devueltos a sus países".

Segado ha denunciado que Lucas "tiene la desfachatez de ocultar información y ponerse las medallas de los éxitos de la Guardia Civil, mientras la desprotege y la deja sin los medios adecuados frente a las mafias que operan de manera impune en las costas de la Región", según ha informado el PPRM.

El portavoz 'popular' se ha referido en concreto a la última operación desarrollada en las costas de la Región y ha afirmado que, en su primera comunicación sobre la actuación, el delegado del Gobierno informó de la detención de los dos patrones de una embarcación y de la lucha contra las mafias, pero "omitió que, antes de esas detenciones, la embarcación había embestido a la patrullera de la Guardia Civil y que tres agentes habían resultado heridos".

A este respecto, Segado ha reclamado a Lucas que explique "por qué cuenta solo la parte de la historia que le interesa y silencia aquello que demuestra la gravedad de la situación que están sufriendo nuestros guardias civiles".

Asimismo, ha criticado que se presente como "un éxito propagandístico del Gobierno de España" una actuación que, según ha señalado, corresponde al "trabajo y el sacrificio" de los agentes de la Guardia Civil.

El dirigente del PP ha aludido también a las reclamaciones de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) sobre los medios disponibles para hacer frente a las organizaciones dedicadas al tráfico de personas y ha señalado que "la patrullera empleada en la intervención era una semirrígida S-40", por lo que, a su juicio, los agentes "se enfrentan a embarcaciones utilizadas por estas redes con medios inferiores".

Segado ha acusado al delegado del Gobierno de hacer "oídos sordos" a las demandas de los agentes y de dedicarse al "postureo político". Además, ha afirmado que Lucas "miente e insulta a los adversarios políticos" y ha añadido que "cada día quiere parecerse más a su jefe Sánchez".

CONCENTRACIONES EN DEFENSA DE CEUTA

Por otro lado, Segado ha valorado las concentraciones celebradas este miércoles en distintos puntos de la Región en apoyo a Ceuta y ha asegurado que tuvieron "un rotundo éxito".

El portavoz del PP ha afirmado que, "a pesar de los intentos de boicot de la delegación del Gobierno y la estrategia del miedo que ha pretendido imponer el señor Lucas", ciudadanos de la Región salieron "masivamente" a las calles para mostrar su respaldo a los ciudadanos de Ceuta y su defensa de la "españolidad".

En este contexto, se ha preguntado si, "para el delegado de Sánchez en la Región", han cometido "alta traición" los ciudadanos que participaron en las concentraciones, entre ellos, según ha señalado, "dirigentes y militantes del PSOE" que habrían asistido a las movilizaciones en distintos municipios.

Por último, Segado ha criticado la gestión de Lucas y ha afirmado que está "tan acabado políticamente como su jefe Sánchez", además de acusarle de "coleccionar fracasos" y de no estar "a la altura del cargo que ostenta".