El PP acusa al PSOE de "tapar la corrupción de Sánchez" y que "carece de un proyecto" para la Región de Murcia - PPRM

MURCIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha acusado al PSOE de "carecer de proyecto para la Región" y de tener como "única misión cumplir las órdenes de tapar la corrupción del 'one' Pedro Sánchez".

Guardiola ha respondido así este miércoles a las críticas realizadas por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, y ha asegurado que los socialistas no plantean "ni una sola propuesta que sirva para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero sí mucho ruido para desviar la atención del saqueo sistemático del sanchismo a los españoles", ha afirmado.

La dirigente popular ha sostenido que "ni con todos los bulos que difundan, ni con todas las campañas de desprestigio que emprendan, ni con todas las cortinas de humo que se les ocurran van a conseguir ocultar toda la corrupción sin precedentes de un PSOE de Sánchez al que se le empieza a atragantar su interminable agenda judicial", según informa el PPRM.

Asimismo, ha defendido que "la prioridad de los socialistas no es la Región de Murcia ni la defensa de sus intereses, sino Pedro Sánchez y cómo tapar o justificar su corrupción".

Guardiola ha señalado que "el único abandono es el que Sánchez somete a la Región en materias como agua, infraestructuras, seguridad o financiación" y ha añadido que "el verdadero deterioro es el de los servicios públicos que dependen del Ejecutivo central, a pesar de freír a impuestos a los ciudadanos".

La portavoz del PP también ha reivindicado la gestión del Ejecutivo autonómico y ha asegurado que "el Gobierno de López Miras, a pesar de la infrafinanciación, sostiene a pulmón y fortalece los servicios del Estado del Bienestar sin exprimir los bolsillos de los ciudadanos".

En relación con la presunta trama de prótesis denunciada por los socialistas, Guardiola afirma que se trata de un "supuesto fraude económico detectado y denunciado por el Gobierno regional ante la Fiscalía" y que "quienes han jugado con la salud de los ciudadanos son Ábalos y su mafia, que robaban a manos llenas en plena pandemia y mientras morían españoles por miles".

"Es el Gobierno de Sánchez el que debería pedir perdón", ha concluido.